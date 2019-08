Viviani verovert Europese titel, bijrol voor Nederlandse ploeg

De vierde editie van het EK wegwielrennen voor profs is gewonnen door Elia Viviani. De Italiaan was in een sprint veel sneller dan Yves Lampaert, met wie hij samen aan de leiding reed. Pascal Ackermann haakte in de laatste kilometers af, maar maakte het podium in Alkmaar wel compleet. De Nederlanders reden de hele dag achter de feiten aan.

Na de overwinning van Amy Pieters bij de vrouwen op zaterdag waren zondag alle ogen gericht op Dylan Groenewegen. De kopman van de Nederlandse ploeg was echter niet bij de pinken toen de Italianen het voor de tweede keer in de wedstrijd op de kant gooide. De Duitsers waren wel alert, waardoor er een omvangrijke kopgroep van dertien man ontstond met veel grote namen. Sebastian Langeveld zat als enige landgenoot mee, maar deed logischerwijs geen kopwerk. Hij wist dat onder andere Dylan van Baarle er in de achtervolgende groep alles aan deed om Groenewegen terug naar voren te brengen.

Aanvaller Viviani

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde reden de twee beste sprinters van de kopgroep weg: Ackermann en Viviani. Zij kregen gezelschap van Lampaert en samen pakten ze bijna een minuut voorsprong op de achtervolgende groep, dat niet veel later werd teruggepakt door het peloton. Wat Van Baarle en Langeveld ook probeerden: het gat werd niet veel kleiner. Toen ook het werk van Van Baarle met nog maar vier kilometer was gedaan, viel het mede door de afstoppende Duitsers compleet stil.



Op hetzelfde moment versnelde Lampaert. Ackermann kon het tempo van de Belg niet volgen, waarna Viviani wel de oversteek wist te maken naar zijn ploeggenoot van Deceuninck-Quick Step. Lampaert bleef stug doorrijden en verzekerde zich zo van het zilver. In een sprint was de Belg totaal geen concurrentie voor Viviani, die na 172,6 kilometer het zegegebaar mocht maken en met zijn overwinning Trentin opvolgt. Lampaert eindigde als tweede, Ackermann veroverde het brons. Alexander Kristoff won op gepaste afstand de sprint van het peloton. Er finishte geen Nederlander in de top tien.

Geen grip

,,We hebben geen grip op de wedstrijd gekregen”, luidde de conclusie van bondscoach Koos Moerenhout. De Nederlandse ploeg hoopte dat Dylan Groenewegen in Alkmaar het voorbeeld kon volgen van Amy Pieters, die zaterdag wel de Europese titel veroverde. ,,Maar we kregen maar niet de controle”, zei Moerenhout voor de camera van de NOS. ,,Die heb je wel nodig om mee te doen en te winnen.”

Sebastian Langeveld was de enige Nederlander in een kopgroep die lang de koers bepaalde. ,,Ik was eigenlijk niet de juiste man daar. Het was mooi geweest als Dylan er ook bij was geweest”, zei hij. ,,Nu kon ik niet meer doen dan wachten en een beetje het tempo verstoren.”

Yves Lampaert, Elia Viviani en Pascal Ackermann tonen hun medaille.