‘Vlekkeloze’ voorbereiding Van der Poel op wegseizoen: ‘Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde’

Het nagenieten van zijn wereldtitel veldrijden is redelijk beperkt gebleven, zegt Van der Poel. Zo werkt dat nu eenmaal in het leven van een topsporter. Het ene doel is bereikt en het andere staat alweer voor de deur. ,,Voordat je het weet begin je weer te trainen voor de klassiekers’’, laat Van der Poel in een video van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck weten vanuit Italië.

MVDP begint zijn seizoen met Strade Bianche. Hij blijft vervolgens in Italië voor de etappekoers Tirreno-Adriatico. Daarna volgen Milaan-San Remo, E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zijn voorbereiding op het eerste belangrijke blok van het jaar is ‘vlekkeloos’ verlopen. ,,Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde, dus daar ben ik wel erg blij mee. Het is mijn eerste wedstrijd na een trainingskamp. Ik weet van mezelf dat ik wel een paar wedstrijden nodig om echt super te zijn, maar ik heb een goede stage gehad.’’

Quote Ik voel niet zo snel druk en dat is nu niet anders. Mathieu van der Poel

Van der Poel keert terug in de wedstrijd die hij in 2021 op spectaculaire wijze won. Vorig jaar miste hij Strade Bianche vanwege de rugblessure. ,,Het is direct een belangrijke koers. Een wedstrijd die voor veel renners iets magisch heeft,’’ zegt hij. ,,Ik heb hier al eens kunnen winnen en ik heb hier al eens een slechte dag gehad. Maar ik kom graag terug op de plek waar ik al eens gewonnen heb.’’

Zege in Strade Bianche 2021

Die gewonnen editie schaart Van der Poel bij één van zijn mooiste overwinningen op de weg. ,,De manier waarop was mooi met die twee aanvallen op het einde. Het was een kopgroep met klinkende namen. En dan op het einde over met Julian Alaphilippe en Egan Bernal op de slotklim. Dat was leuk.’’

Volledig scherm Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel tijdens de Strade Bianche, in 2021. © BELGA

Concurrenten Tadej Pogacar (hij start zondag in Parijs-Nice) en Wout van Aert (niet helemaal fit na ziekte) zijn afwezig in de Toscaanse heuvels. ,,Dat verandert wel een beetje de wedstrijd. Zij zijn renners die altijd aanvallend willen koersen. En die kun je altijd gebruiken. Pogacar durft van ver te gaan. Als je zelf goede benen hebt, is dat leuk. Anders wat minder.’’ Tijdens de verkenning merkte Van der Poel dat er niet veel grind ligt op de stroken. ,,Het heeft hier best veel geregend. De stroken lijken daarom meer op slecht asfalt.’’

Alpecin-Deceuninck won dit wielerseizoen nog geen wegwedstrijd. Of dat nog invloed heeft op het gemoed van kopman Van der Poel? ,,Ik voel niet zo snel druk en dat is nu niet anders.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.