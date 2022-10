Vlijmenaar Vermeltfoort pakt nationale titel op nieuwe wielerhype: 'Veel renners zijn er enthousiast over’

Mathieu van der Poel geeft op in eerste wegwed­strijd sinds WK

Mathieu van der Poel heeft opgegeven in de Italiaanse eendagswedstrijd Ronde van Veneto. De Nederlander kreeg te maken met materiaalpech. Het was voor Van der Poel zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn aanhouding in Australië voorafgaand aan de WK.

12 oktober