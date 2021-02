Volta Limburg Classic opgeschoven naar juli: ‘Nemen risico op teleurstelling voor lief’

Reportage Nieuwe fase met Jum­bo-vrouwen­team: ‘Nu kunnen ook meisjes dromen van de Giro Rosa’

27 januari Dat de wielerdivisie van Jumbo-Visma dit seizoen ook eindelijk een vrouwentak heeft, is een volgende stap in de ontwikkeling van de sport. ,,We willen zo veel mogelijk, maar als je dingen te snel doet, kan het ook veel kapot maken.’’