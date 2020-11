Voorzittersverkiezing KNWU krijgt onverwachte wending: vakbond presenteert tegenkandidaat

Dat er nu een stemming nodig is was niet gepland, meldt de KNWU. De wielerbond zegt dat alle districten, afdelingen en belangengroepen inspraak hebben gehad bij de beslissing Van den Tweel voor te dragen. Dat gebeurde nadat het congres in 2019 had besloten om niet via een verkiezing de opvolger van Wintels te laten bepalen, maar een commissie via een zorgvuldige sollicitatieprocedure een keuze te laten maken.