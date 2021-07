Vos draagt Giro-ritzege op aan overleden renster Verschueren: ‘Ik wilde dit doen voor haar’

De derde etappe in de Giro Donne is gewonnen door Marianne Vos. De renster van Jumbo-Visma was na een rit van 135 kilometer de snelste van een kopgroep van vier. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) eindigde als tweede. De roze leiderstrui van Anna van der Breggen (SD Worx) kwam niet in gevaar.

Voor de 34-jarige Vos is het alweer de 29ste dagzege uit haar loopbaan in de Giro d’Italia. In 2011, 2012 en 2014 greep ze ook de eindzege. Ze droeg de zege op aan Jolien Verschueren, de Belgische veldrijdster die afgelopen week overleed aan kanker.

,,Het is ongelooflijk dat je hier nog kunt doen wat je graag doet en dat je tegelijkertijd Jolien verliest”, zei een geëmotioneerde Vos, die bij het passeren van de finish naar de hemel had gewezen. ,,Wij denken soms dat we het zwaar hebben hier, maar er is zo veel meer in het leven. Ik heb aan haar gedacht en dat gaf me extra kracht omdat ik wist hoe toegewijd zij was. Ik wilde dit doen voor haar vandaag.”

Anna van der Breggen in de roze leiderstrui. © Cor Vos

Roze trui Van der Breggen

Van der Breggen veroverde gisteren in de tweede rit de roze trui door solo naar de overwinning te fietsen. Vrijdag had het Trek-Segafredo van Brand de openingsploegentijdrit gewonnen.

De Duitse Liane Lippert werd achter Vos en Brand derde, de Zwitserse Elise Chabbey vierde. Chabbey was de hoogste geklasseerde renster van het viertal. Maar ze vormde met een marge van een kleine 6 minuten geen gevaar voor Anna van der Breggen, die ook na de derde etappe de roze leiderstrui mocht aantrekken.

Vorig jaar won Van der Breggen de Giro Donne voor de tweede keer in haar carrière, nadat Annemiek van Vleuten de beste was in 2018 en 2019. Maandag volgt een individuele tijdrit bergop over ruim 11 kilometer in de koers die lang als Giro Rosa door het leven ging. Anna van der Breggen behoudt de roze leiderstrui.



Marianne Vos. © Cor Vos