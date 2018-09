Vos duikt al vroeg het veld in: 'Wil me goed op EK kunnen voorbereiden'

Of het een dubbel gevoel is, net nu ze in topvorm voortijdig een punt heeft gezet achter het wegseizoen? ,,Je kunt inderdaad denken ‘Wat nou rust. Ik trek gewoon nog effe door’. Maar wat nu vooral overheerst, is dat ik met een goed gevoel naar een ander doel kan gaan toewerken”, zegt Marianne Vos als ze in het Vlaamse Bavikhove haar laatste twee wedstrijden (een criterium en een koppeltijdrit) van het wegseizoen winnend heeft afgesloten.