Vos na geslaagde operatie uit ziekenhuis

Na haar vijfde plek afgelopen zondag bij de NK veldrijden in Rucphen besloot Vos in overleg met het medisch team van CCC-Liv een operatie te laten uitvoeren. Daardoor mist ze onder meer de WK veldrijden, begin februari in Zwitserland.



,,De ingreep is goed verlopen. Ik ben met een lach, en bloemen, uit het ziekenhuis vertrokken", laat Vos op social media weten. ,,Ik voel me goed en heb niet veel pijn. Het revalidatieproces kan nu beginnen, voorzichtig en geleidelijk. Ik kijk ernaar uit om toe te werken naar mijn doelen later dit jaar."



Vos zei na afloop van de NK dat ze ongeveer zes weken nodig heeft voordat ze haar lichaam weer volledig kan belasten.