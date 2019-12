Vos terug in wereldbeker veldrijden

Veldrijder Van der Poel weer ‘gewoon’ de beste

15 december Een dag na een zeldzame ‘nederlaag’ in de veldrit van Ronse was Mathieu van der Poel zondag in de Druivencross weer gewoon de beste. De wereldkampioen begon in Overijse in de derde ronde aan een solo die duurde tot het einde. Daarmee boekte hij zijn tiende zege van het seizoen.