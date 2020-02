Wat betekent het coronavirus voor het voetbal en wielrennen in Italië?

Daan Hakkenberg



Geen teambussen, geen rondscharrelende wielerfans, niet de geur van massageolie en geen - veelal in regenjassen ingepakte - wielrenners. Het is bijna niet voor te stellen, maar de kans bestaat dat Piazza Castello in Milaan op de ochtend van 21 maart compleet leeg blijft. De uitbraak van het Corona-virus in Italië is zo bedreigend - inmiddels zeven doden en ruim 170 besmettingen - dat het schrappen van de Italiaanse openingsklassieker Milaan- San Remo een serieuze optie is.