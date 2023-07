‘We gaan naar Barcelona’: Evenepoel bevestigt nu ook zelf deelname aan Vuelta

Evenepoel komt tekort: Skjelmose verrassen­de winnaar van gitzwarte editie Ronde van Zwitser­land

Mattias Skjelmose is de verrassende winnaar van de Ronde van Zwitserland. De 22-jarige Deen hield in de afsluitende tijdrit, waarin de Spanjaard Juan Ayuso de snelste was, genoeg tijd over om zijn leidende positie in het klassement te behouden. Topfavoriet Remco Evenepoel kwam tekort en moet genoegen nemen met de derde plaats in de eindrangschikking.