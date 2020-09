Weggeblazen door Italiaanse straaljager Ganna: Dumoulin én de finishboog

Fotoserie | Hoe Nederland zich kon vergapen aan de gele trui

21 september Normaal gesproken is de gele trui op de dag na de Tour de France al in Nederland te bewonderen. Maar Tadej Pogacar zien we deze hele week niet stralen in een (ere)rondje rond de kerk. Plaatsen als Boxmeer, Chaam en Stiphout moeten het vanwege de coronacrisis dit jaar doen zonder Tourvedettes. Gelukkig hebben we de foto’s nog.