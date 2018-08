Wellens wint Ronde van Wallonië, ritzege Debusschere

De vijfde en laatste etappe werd gewonnen door zijn landgenoot Jens Debusschere, ploeggenoot van Wellens bij Lotto Soudal. Hij versloeg in de massasprint de Colombiaan Alvaro Hodeg en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.



De rit van 187,5 ging over een aantal heuvels die ook in de Waalse voorjaarsklassiekers werden aangedaan, maar ze kwamen te vroeg in het parkoers om het peloton uiteen te rijten.



Quinten Hermans, de Belgische veldrijder, die als leider in het klassement aan de etappe begon, eindigde als vierde in de etappe en daardoor als tweede in het eindklassement. Hermans en Wellens eindigden in dezelfde tijd, maar door de betere klasseringen over alle etappes werd Wellens de winnaar.