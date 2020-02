Wereldkampioen Pedersen verlengt met twee jaar bij Trek

Trek vindt het heel belangrijk om nog enkele seizoenen met Pedersen te werken. ,,Hij is een winnaar en heeft het instinct om te winnen. Ik geloof ook echt dat hij op weg is naar succes in de klassiekers", zei teammanager Guercilena, die Pedersen heeft benoemd tot kopman in de klassiekers.



Daarnaast maakt de Deen komende zomer zijn debuut in de Tour de France. Pedersen blikte alvast vooruit op het wielerseizoen. ,,Ik wil wedstrijden blijven winnen", benadrukte de wereldkampioen. ,,Ik wil vooraan in de klassiekers zitten. Niet af en toe een uitschieter in grote wedstrijden, maar in alle koersen. Dat is mijn grote doel en natuurlijk wil ik daarnaast de regenboogtrui eren."