Wereldkampioen Sagan fietst Amstel Gold Race

Ploeg overleden Goolaerts rijdt Brabantse Pijl

17:44 Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van de overleden wielrenner Michael Goolaerts, verschijnt woensdag aan de start voor de Brabantse Pijl. ,,Dat hebben we na overleg met de familie van Michael en onze renners besloten", twitterde de formatie. ,,We zullen de koers rijden met Michael in ons hart."