Wereldkampioen tijdrijden Anna van der Breggen verdedigt titel niet

Titelverdediger Anna van der Breggen past voor het WK tijdrijden aanstaande maandag aan de Belgische kust. Ze komt volgende week zaterdag wel in actie tijdens de wegwedstrijd op het wereldkampioenschap. Dat verwacht Danny Stam, haar ploegleider bij SD Worx. De wegwedstrijd is de beoogde laatste wedstrijd van Van der Breggen die volgend seizoen ploegleider wordt bij SD Worx.

Van der Breggen meldde zich vorige week al af voor het Europees kampioenschap omdat ze daarvoor in de Vuelta niet in goede doen was. ,,Ik heb geen idee waarom ik momenteel mijn niveau niet haal. We zullen de komende dagen diverse onderzoeken doen. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn verdere programma dit jaar’’, liet Van der Breggen weten.

Volgens Stam is het schrappen van de tijdrit op het WK een logisch besluit. ,,Anna had te veel op haar bord en dan loopt de emmer soms wat over. We hebben de uitslagen van haar bloedwaarden gezien en haar vaatje met energie is wat leeg, dus moet ze het rustiger aandoen. De tijdrit is een heel specifiek onderdeel en kost veel energie.’’

Nederland heeft op het WK tijdrijden vier startplekken. Het tijdritparkoers tussen Knokke-Heist en Brugge is ruim 30 kilometer. Naast Van der Breggen zijn Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, kersvers Europees kampioen op de weg, en Riejanne Markus geselecteerd. Bondscoach Loes Gunnewijk kan voor Van der Breggen geen vervanger oproepen, aangezien ze als verdedigend wereldkampioen een eigen, persoonsgebonden startplek heeft. ,,Anna heeft haar eigen startplek op het WK en daarmee alle tijd. Ze kan wat mij betreft ook op het laatste moment beslissen over haar deelname’’, zegt Gunnewijk.

Stam verwacht dat Van der Breggen, ook op de weg titelverdediger, volgende week zaterdag wel in actie komt in de wegwedstrijd. ,,Maar het is duidelijk dat de voorbereiding ook daarvoor niet ideaal is, al weet je het met Anna nooit. Ze heeft zoveel klasse.’’

Volledig scherm Van der Breggen won vorig jaar het WK tijdrijden in Imola. © photo: Cor Vos