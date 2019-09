Wereldkampioen wielrennen verdient 7.750 euro, winnaars mixed team relay 2000 meer

Hidde van Veenendaal wint Efteling Omloop en is klaar voor het WK

22 september Hidde van Veenendaal heeft in Kaatsheuvel de tweede Efteling Omloop van Hil en Moer voor junioren gewonnen. De achttienjarige Dongenaar van De Jonge Renner (DJR) was in de finale ontsnapt met Pieter de Groof. In de finishstraat liet hij zijn medevluchter gemakkelijk achter zich. Achter het duo reed DJR-clubgenoot Jaap Roelen naar de derde plaats.