Wie grijpt de meest begeerde alpinopet in wielerland?

Timing is alles. Clásica San Sebastián staat sinds mensenheugenis gepland op de zaterdag na de Tour de France. Dat maakt het de koers van de opluchting. Na een week van afkickverschijnselen kunnen de fans weer een heerlijk shot wielrennen in hun aderen pompen. Dat ene tintelende glas bier na een periode van droog staan. Niet dat de stap van Tour de France naar Clásica San Sebastián zomaar even gemaakt kan worden. De Clásica laat je een beetje je best doen, eist meer concentratie dan een dommelende Tour-etappe langs glooiende zonnebloemvelden.

Lasterketa burua

Tom Dumoulin komt niet in actie op de Baskische wegen, maar uiteraard heeft Nederland nog een paar andere troeven achter de hand. Robert Gesink reed een sterke Tour en werd al eens zevende in San Sebastián. Zijn ploegmaat Steven Kruijswijk hoort bij de absolute topklimmers in het peloton. En we zien Jetse Bol weer eens opduiken met zijn Spaanse Burgos-BH-formatie.



De concurrentie komt met name uit Frankrijk. Julian Alaphilippe heeft in de Tour de France zijn definitieve doorbraak als toprenner beleefd en kan op dit parkoers heel wat schade aanrichten. Maar ook Primoz Roglic, Greg Van Avermaet, Adam Yates (winnaar in 2015), Mikel Landa en Tim Wellens zullen een gooi doen naar de fraaie beloning voor de winnaar: een Baskische alpinopet.