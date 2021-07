Wiebes wint vijfde etappe Giro, Van der Breggen behoudt roze

Nederland­se rensters grijpen op de Muur naast eindzege Lotto Belgium Tour

25 juni De slotetappe in de Lotto Belgium Tour is gewonnen door Lotte Kopecky. De renster van Lotto Soudal was in de zware rit met viermaal de beklimming van de Muur van Geraardsbergen sneller dan Yara Kastelijn en Ellen van Dijk.