Wieleravontuur in VS loopt uit op drama voor columnist Thijs Zonneveld, maar schade valt mee

met videoHet Unbound-avontuur van Thijs Zonneveld is uitgelopen op een drama. De wielrenner en columnist van deze site kwam bij de gravelrace in Kansas zaterdag ten val en liep daarbij een zware knieblessure op. Zonneveld is weliswaar voorlopig uit de roulatie, maar de schade is minder groot dan verwacht.

,,In het kader van de participerende journalistiek, als het goed gaat, is het leuk, als het slecht gaat dan ook maar", zo liet Zonneveld vlak na zijn val vanuit Amerika weten. ,,Ik ben hard gevallen over de kop in een afdaling. Bovenop de stenen. Mijn knie is naar de tering. Die gaat sowieso hechtingen nodig hebben. Ik hoop dat mijn knieschijf niet is gebroken.”

Zonneveld draait zijn camera vervolgens naar zijn zwaar gehavende knie met de mededeling: ,,Voor de niet gevoelige kijkers, komt ie...”. Later op de avond werd bekend dat zijn kniepees gescheurd is. Een flinke tegenvaller. ,,Naar huis, opereren, uithuilen en opnieuw beginnen", concludeert Zonneveld. Onderzoek wees uit dat de patella van Zonneveld nog heel is. ‘Mijn knie heeft een klap gekregen en er zitten her en der kneuzingen en beschadigingen. Geen maandenlange revalidatie, maar een paar weken herstel.’

Unbound is een spectaculaire wielerwedstrijd in het Amerikaanse Kansas waarin maar liefst 4000 renners 330 kilometer moeten afleggen over grind, gravel en stenen. Zonneveld was één van de waaghalzen. ,,Gekkenwerk is het", zo sprak hij in de aanloop op het evenement. ,,Maar juist dat is de aantrekkingskracht.”

Twijfels waren er vooraf ook bij Zonneveld, zo bekende hij eerlijk. ,,Ik heb nog nooit tien uur achter elkaar gekoerst, zeker niet op zo’n terrein als dit. Een plug heb ik nog nooit gezet met hartslag tweehonderd, ik ken de helft van de favorieten alleen van naam en mijn oude rug jammert al bij het vooruitzicht van driehonderddertig kilometer hotseknotsen over de stenen. Maar wat ik wel weet is dat Unbound een avontuur op zich is, een vooroorlogse overlevingstocht vermomd als wielerkoers. Een wedstrijd die je grenzen verlegt, die je ergens brengt waar je nooit bent geweest. Veel zin in. En een beetje bang voor.”

Laurens ten Dam vierde

Laurens ten Dam is als vierde geëindigd in Kansas. De Nederlander kwam net tekort voor de eindzege, die naar Keegan Swenson ging. De 29-jarige Amerikaan, die rijdt voor Santa Cruz Bicycles, kwam na tien uur en zes minuten over de finish. Ten Dam (42) zat lange tijd in een kopgroep met vier man. Uiteindelijk kwam hij zes seconden tekort voor de eindzege, die vorig jaar naar zijn landgenoot Ivar Slik ging.

