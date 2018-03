Wielerpodcast ‘In het Wiel’ met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam

AD-kopstukken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam maken samen met oud-renner en analyticus Michiel Elijzen een podcast. In de eerste aflevering van ‘In het Wiel’ blikken ze terug op Milaan-San Remo (afgelopen zaterdag) en vooruit naar de rest van het wielerseizoen. Ook belden ze met Wilco Kelderman (vorig seizoen vierde in de Vuelta) en Dylan Groenewegen (sprintzege op de Champs Elysees).

De eerste uitzending van ‘In het Wiel’ is hierboven via de player te beluisteren, maar ook een gratis abonnement op de podcasts is mogelijk. Zodra een nieuwe aflevering beschikbaar is ,wordt deze automatisch gedownload in de podcast-app. Om vanaf je iPhone direct naar de podcastapp te gaan kun je hier klikken. Heb je een telefoon die draait op Android, dan is de app Stitcher aan te raden, zoek vervolgens op ‘In het Wiel’.