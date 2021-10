Wielersuccessen: Demi Vollering wint Women’s Tour, eerste profzege Bram Welten

De afsluitende etappe werd gewonnen door de Italiaanse Elisa Balsamo, die voorkwam dat Lorena Wiebes voor de derde keer op rij de beste was.



Na een etappe van ruim 155 kilometer tussen Haverhill en Felixstowe bleef regerend wereldkampioene Balsamo Wiebes, die zowel donderdag als vrijdag de beste was, voor in de sprint. De Australische Chloe Hosking werd derde. Amber van der Hulst was op de vijfde plek de tweede Nederlandse.



Vollering is de opvolgster van Lizzie Deignan, die in 2019 de beste was. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.



Welten boekt eerste profoverwinning

In Frankrijk wist Bram Welten met winst in de Tour de Vendée voor de eerste maal in zijn loopbaan een profzege te boeken. De 24-jarige Nederlander van Team Arkéa-Samsic was de beste in de sprint van een omvangrijke kopgroep.

Welten klopte onder anderen Spanjaard Eduard Prades, die tweede werd. Sebastian Schönberger uit Oostenrijk werd derde in de Franse 1.1-koers. De Belg Gianni Vermeersch belandde net naast het podium.

De Estse sprinter Jaan Kirsipuu is met vier overwinningen (1997, 1999, 2000, 2003) de meest voorkomende naam op de erelijst van de Tour de Vendée. Wesley Kreder was in 2012 tot vandaag de enige Nederlandse winnaar.