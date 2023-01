Wielervader Robert Gesink combineert vakantie met werk in Australië: ‘Snap niet dat niemand anders het doet’

Harrie Lavreysen wil door tot na 2028, maar ‘de zorgen om de toekomst zijn wel een ding’

Nederland is al een tijdje één van de toonaangevende landen op de wielerbaan. Toch stond er afgelopen week maar één topper aan de start op het NK in Apeldoorn. Maar wat voor een topper. Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen legt uit waarom hij er wel was. ,,De zorgen om de toekomst is zeker een ding.”

30 december