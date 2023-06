Wielerwereld onderneemt actie: onafhankelijke instantie moet veiligheid renners waarborgen

LIVE Ronde van Zwitser­land | Peloton onderweg na minuut stilte voor Mäder, drie teams niet opgestapt

Na het overlijden van Gino Mäder in de koninginnenrit afgelopen donderdag, hebben zijn ploeg en twee andere teams zich teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland. In overleg met de familie van Mäder is besloten wel verder te rijden. Een uitgedund peloton vertrok daarom uit Tübach voor een etappe van 183,5 kilometer richting Weinfelden. Voor de start was er een minuut stilte. Voor het klassement telt de tijd op 25 kilometer van de finish. Volg de ontwikkelingen hierboven via een livewidget.