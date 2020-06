Wielrenners ontwaken na tussentijdse winterslaap

DEZE WEEK IN... 1989 ‘Popeye’ Van Poppel kreeg onverwach­te steun in de Giro d’Italia van 1989

9:20 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Dit keer: de étappezege van Jean-Paul van Poppel in de Giro d’Italia op 4 juni 1989. We blikken terug met ‘Popeye’, zoals zijn bijnaam luidde.