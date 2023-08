Wielrenster Gerritse (22) uit Rosmalen trekt naar sterrenploeg van Tour-winnares Vollering en wereldkampioen Kopecky

Femke Gerritse (22) rijdt de komende drie jaar voor Team SD Worx. Het talent uit Rosmalen wil zich daar met name ontwikkelen op het kortere explosieve klimwerk en de langere beklimmingen. In de voorbije Tour de France Femmes droeg ze de bergtrui.

,,Het was voor mij al prachtig dat het beste team uit het vrouwenpeloton zich voor mij meldde", zegt Gerritse in een persbericht van het team. ,,Dat ze mij een contract tot eind 2026 aanbieden geeft aan dat ze veel vertrouwen in mij hebben. Dat betekent ook dat ik in deze ploeg de kans krijg om me verder te ontwikkelen.”

De Rosmalense komt sinds 2021 uit voor Parkhotel Valkenbrug. In navolging van onder andere Lorena Wiebes en Demi Vollering, maakt ze nu de overstap naar SD Worx. Gerritse: ,,Zij hebben me verteld hoe goed alles georganiseerd is. Zij zijn heel enthousiast over hun overstap en hebben in hun eerste jaar bij Team SD Worx al grote stappen kunnen zetten. Ik ben nu ook toe aan de overstap naar een WorldTour-team en ben overtuigd dat ik me in deze ploeg verder kan ontwikkelen.”

Grote namen

De jongeling hoopt zich in het team van Tour-winnares Vollering en wereldkampioen Lotte Kopecky vooral in het klimwerk te ontwikkelen. ,,Ik kom het beste tot mijn recht op de kortere, explosievere klimmen. Heuvelklassiekers als de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik maar ook de Strade Bianche moeten mij liggen. In de Tour de France Femmes, maar ook in de Tour of Scandinavia heb ik gezien dat ik op de langere klimmen ook goed uit de voeten kan.”

Sportief manager Danny Stam van Team SD Worx volgt Gerritse al een hele tijd. ,,In diverse wedstrijden waar geklommen moest worden zagen we het talent van Femke om bergop te rijden. We kregen ook goede signalen van diverse rensters uit ons team die met haar gereden hebben. Wij hebben vertrouwen dat ze nog de nodige stappen kan zetten en hebben haar daarom ook een driejarig contract aangeboden.”