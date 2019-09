Wielrenster Nooijen (WV Schijndel) verovert WK-brons bij junioren, goud voor Jastrab

Waar in Harrogate vanochtend veel meisjes hard tegen het asfalt gingen, werd er weinig aangevallen. De eerste echt serieuze poging in de slotfase kwam van Chileense Soto Campos en Cedrine Kerbaol uit Frankijk. Op 3 kilometer van de meet werd Soto Campos als laatste tot de orde geroepen, waarop het Amerikaanse toptalent Jastrab het samen met de Russische Aigul Gareeva probeerde.



De twee keken vooral naar elkaar, waardoor ze in de laatste honderden meters tot de orde werden geroepen en het een sprint op de macht werd voor het goud. Daarin was Jastrab, die eerder dus nog aanviel, alsnog de snelste. De Wilde kwam als tweede over de streep en vlak voor de finish passeerde de Coevordense Nooijen Gareeva voor de bronzen plak.



Het was alweer het zesde eremetaal voor Nederland in Harrogate. Later vandaag staat ook nog de beloftenrace voor mannen op het programma.