Wiggins bewierookt Armstrong: ‘Dé perfecte Tourwinnaar’

Er is heel wat controverse ontstaan rond een uitspraak van voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins. De Britse wielrenner noemde in zijn boek Icons , waarvan ‘The Times’ een voorpublicatie maakte, dopingzondaar Lance Armstrong ,,de perfecte Touwinaar”. UCI-voorzitter David Lappartient gelooft z’n ogen niet: ,,Dit vind ik onaanvaardbaar.”

In 2012 won Wiggins als eerste Brit ooit de Ronde van Frankrijk. Nu zijn profcarrière erop zit, acht hij het moment gekomen om een boek uit te brengen waar hij 21 sleutelfiguren uit zijn leven bespreekt. Daarbij ook Lance Armstrong, de zevenvoudige Tourwinnaar die dopinggebruik bekende en sinds enkele jaren meer gehaat dan geliefd is in de wielerwereld. ,,Ik sta totaal niet achter wat Lance inzake dopinggebruik heeft gedaan”, vertelt Wiggins in zijn boek. ,,Maar gekeken naar de insteek die ik heb gekozen, moest ik het wel over hem hebben. Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn, maar ik kan niet veranderen hoe hij mij beïnvloed heeft en hoe ik over hem denk. Volgens mij is daar trouwens niets mis mee.”

Volledig scherm Wiggins. © REUTERS

De ideale Tour-renner

,,Het verhaal rond Lance is al tot in het oneindige vertelt, maar voor mij is het interessantste aspect rond de man zijn transformatie van klassieke renner tot ronderenner.” Het inspireerde de Brit zelf om zich om te scholen tot ronderenner. ,,Het is al heel moeilijk om één keer de Tour te winnen. Laat staan zeven keer, zoals Armstrong wel voor elkaar heeft gekregen. Hij zorgde ervoor dat toeschouwers opnieuw naar de koers kwamen kijken.”

,,Henri Desgrange, de vader van de Tour, had een perfecte winnaar voor ogen”, schrijft Wiggins nog. ,,Zijn ideale Ronde van Frankrijk had één renner die de ronde uitreed, een soort superatleet die niet alleen zijn concurrentie versloeg, maar ook alles wat Moeder Natuur voor hem in petto had. Armstrong is zo dé ideale Tour-renner en precies de winnaar die Desgrange 120 jaar geleden in gedachten had.”

Gedurfde taal, zeker omdat ‘Wiggo’ zelf in opspraak kwam door de vermeende corticoïdepakketjes voor zijn Tourzege van zes jaar geleden. Tijdens de voorstelling van zijn boek kreeg hij dan ook de wind van voor. Engelse media konden hun oren amper geloven. De Britse krant The Times concludeerde bij hun voorpublicatie dat Wiggins ,,de wielerwereld heeft geschokt” met zijn lofzang over Armstrong. The Daily Mail verbaasde zich over het feit dat hij een valsspeler bewierookt. ,,Maar ik mag zeggen wat ik denk want ik heb geen agenda en zit niet meer in een team. Dus ik mag ook dingen zeggen die niet iedereen leuk vindt”, was het antwoord van Wiggins.

Volledig scherm © AP

Onaanvaardbaar

Maar de storm is daarmee niet gaan liggen. Gisteren werd immers naar de mening van de voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI) David Lappartient gevraagd. De Fransman stelt verbaasd te zijn door de uitspraken van Wiggins. ,,Ik kon het amper geloven toen ik het las. Wiggins won de Tour de France en kroonde zich tot olympisch kampioen, en nu steunt hij plots Armstrong, die voor zijn leven is verbannen wegens valsspelen.”

,,Dat vind ik onaanvaardbaar. Hoe kan hij nu zeggen dat Lance stond voor het archetype van een Tour-winnaar, met alle info die we nu over de man hebben? Maar ja... Wiggins zal altijd vreemde zaken blijven vertellen.”

Na een kankerbehandeling won Armstrong tussen 1999 en 2007 zeven opeenvolgende keren de Ronde van Frankrijk - een record. In 2012 speelde hij via het Amerikaanse antidopingagentschap al z’n titels kwijt. Hij lachte meermaals de dopingbeschuldigingen weg, maar een jaar later klapte hij toch uit de biecht tijdens een interview met Oprah Winfrey.

Volledig scherm David Lappartient. © REUTERS