Wilco Kelderman helpt Primoz Roglic in koninginnenrit Tirreno-Adriatico aan tweede zege op rij én leiderstrui

Ook de ingekorte koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De 33-jarige renner van Jumbo-Visma was voor de tweede opeenvolgende dag de sterkste in een sprint bergop. De Sloveen nam dankzij de 10 bonificatieseconden tevens de leiding over in het algemeen klassement.

De weergoden leggen het wielerpeloton deze vrijdag hun wil op. De zesde etappe in Parijs-Nice werd door stevige wind en omgewaaide bomen compleet geschrapt. In de Tirreno-Adriatico kon er wel gefietst worden, al werd de vijfde etappe iets ingekort. In de finishplaats, het op een kleine 1.500 meter hoogte gelegen skigebied van Sassotetto, werden hoge windsnelheden verwacht en dus werd de streep al 2,4 kilometer eerder op de slotklim getrokken.

Primoz Roglic was een dag eerder al de sterkste in een sprint bergop op de Muur van Tortoreto. De Sloveen gaf in het algemeen klassement echter nog 6 tellen toe op de drager van de leiderstrui Lennard Kämna, met de gehele top 10 binnen de halve minuut. In de koninginnenrit met vijf klimmetjes in de laatste 50 kilometer stond er dan ook veel op het spel. De renners hadden hierna immers alleen nog de heuvelrit van morgen en een vlakke slotetappe in het vooruitzicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Al vroeg op de dag werd er een kopgroep van zes renners gevormd, maar zoals al deze hele Tirreno het geval is kenden de vluchters weinig succes. Het was toch vooral kijken naar de favorieten, die in de belangrijkste fase van de wedstrijd nog allemaal bij elkaar zaten. Richting de voet van de laatste col naar Sassotetto (10,7 kilometer à 7,3%) maakte Movistar namens Enric Mas het tempo. Ook Bora-Hansgrohe zat met klassementsleider Kämna en kanshebber Aleksandr Vlasov goed geposteerd, met niet ver daarachter het Jumbo-Visma van Roglic en de nummer 5 van het klassement Wilco Kelderman.

Met nog 6 kilometer te klimmen deden de mannen van UAE Team Emirates er een schepje bovenop. Damiano Caruso zorgde met een demarrage voor een volgende schifting. In de achtervolging zaten ze naar elkaar te kijken en dat gaf de 35-jarige Italiaan de kans om onder winderige omstandigheden een gat van 25 seconden bij elkaar te fietsen. Uiteindelijk schoot het bij de favorieten echter dan ook in gang en daardoor liep de voorsprong snel terug. Het werd opnieuw sprinten en daarin was de door Kelderman afgezette Roglic de snelste, voor Giulio Ciccone en Tao Geoghegan Hart.

De winst leverde de Sloveen tevens 10 bonificatieseconden op, genoeg om de nieuwe leider te worden. In de nieuwe stand volgt Kämna op 4 tellen. João Almeida maakt het voorlopige podium compleet, Kelderman volgt op 19 seconden van zijn kopman Roglic als vijfde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BELGA