Wild opnieuw wereldkampioene op het omnium

Zevende medailleHet omnium is van Kirsten Wild. De 36-jarige Zwolse werd in het Poolse Pruszkow voor het tweede jaar op rij wereldkampioene op het olympische onderdeel. Begonnen als tweede aan de afsluitende puntenkoers passeerde Wild de 19-jarige Italiaanse Letizia Paternoster. Het brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Wild was begonnen met de vierde plaats op de scratch en de zesde op de temporace. Na de afvalkoers, die ze won, begon ze met een achterstand van twee punten op de jonge Italiaanse, die al wereldkampioen omnium was bij de junioren. Halverwege nam Wild de leiding over van Paternoster, waarna ze de marge van twee punten succesvol verdedigde.

,,Het was een beetje een twijfeldagje’', vertelde de wereldkampioene bij de NOS. ,,Ik was echt heel erg zenuwachtig. Ik had er een klein beetje een hard hoofd in, zeker na de scratch. Ze kwamen zo hard over me heen. Ik dacht: ben ik nog wel goed genoeg?’'

Wild was de succesvolste deelnemer aan de WK van vorig jaar in Apeldoorn, waar ze goud pakte op omnium, puntenkoers en scratch en zilver, samen met Amy Pieters, op de koppelkoers. De ook op de weg bijzonder succesvolle renster pakte in augustus in Glasgow ook de Europese titel op het omnium, terwijl ze afgelopen winter de drie keer dat ze in de wereldbeker startte ook telkens won. Toch klonk ze vooraf bescheiden. ,,Het zou mooi zijn als ik weer op een onderdeel wereldkampioene kan worden, maar garanties zijn er niet’', zei ze. Op de openingsdag van de WK had ze al het zilver gepakt op de scratch als los onderdeel.

Het goud voor Wild betekende de zevende medaille voor Nederland na het goud op de teamsprint bij de mannen, Matthijs Büchli op de keirin en Jan-Willem van Schip op de puntenkoers, het zilver voor Wild en Roy Eefting op scratch en voor Theo Bos op de kilometer tijdrit.

