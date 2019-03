Wild schrijft Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam

Laurens ten Dam Het gestoorde beroep van wielrenner: ‘Eten of gegeten worden’

11:14 Hoeveel jaar hij profwielrenner is? Vijftien, zestien? Laurens ten Dam (38) is de tel kwijtgeraakt. Een interview over zijn nieuwe ploeg CCC, hoe de tand des tijds aan hem vreet en het gestoorde beroep van wielrenner.