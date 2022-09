WK in eigen land in gevaar voor Giro-winnaar Jay Hindley, Tour-winnaar Jonas Vingegaard klaar voor rentree

Jai Hindley moet vanwege een positieve coronatest mogelijk toekijken bij de WK in eigen land. De Australische winnaar van de Ronde van Italië heeft begin deze week positief getest. Hindley, die voor Bora-hansgrohe rijdt, deed de afgelopen weken mee aan de Vuelta en eindigde daar op de tiende plaats in het klassement.

De 26-jarige wielrenner legde een dag na aankomst in Madrid een positieve coronatest af. Volgens de Australische wielerbond is Hindley ‘grotendeels asymptomatisch’. De bond hoopt dat Hindley, die nog in Europa verblijft, maandag naar Australië kan vliegen. Afhankelijk van zijn fysieke situatie zou hij dan volgende week zondag kunnen meedoen aan de wegwedstrijd over bijna 267 kilometer.

Hindley deelt het kopmanschap bij de Australiërs met Michael Matthews. De WK beginnen komende zondag al met de individuele tijdrit voor vrouwen en voor mannen.

Hindley eindigde in 2020 als tweede in de Giro. Hij verloor toen op de slotdag de leiderstrui aan de Brit Tao Geoghegan Hart. Dit jaar volgde zijn ‘revanche’. Op de voorlaatste dag van de Giro reed Hindley olympisch kampioen Richard Carapaz uit het roze.

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard maakt eind deze maand in de Ronde van Kroatië zijn rentree in het peloton, ruim twee maanden nadat hij in Parijs was gehuldigd als winnaar van de Tour de France. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma nam na de Tour lang rust, ook om bij te komen van alles wat na zijn zegetocht door Frankrijk op hem af was gekomen. Vingegaard besloot onder meer de komende WK in Australië over te slaan.

In de Ronde van Kroatië, een betrekkelijk kleine koers, keert de Deen over ruim een week terug. De organisatie van de zesdaagse etappekoers maakte de komst van Vingegaard op de website bekend. De Ronde van Kroatië begint op dinsdag 27 september in Osijek, twee dagen na de wegwedstrijd bij de WK in Australië. De rittenkoers eindigt op zondag 2 oktober in Zagreb.

Naast Vingegaard doen onder anderen de oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Matej Mohoric en Elia Viviani mee.