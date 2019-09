WK-selectie bekend: Nederland met Van der Poel en Mollema naar Yorkshire

Vierde plek Van der Poel Groenewe­gen opent Tour of Britain met sprintzege

7 september De openingsetappe in de Tour of Britain is gewonnen door Dylan Groenewegen. De renner van Jumbo-Visma was na een etappe over ruim 200 kilometer van Glasgow naar Kirkcudbright de snelste in de massasprint. Groenewegen is dankzij de ritzege ook de eerste leider in de achtdaagse rittenkoers door Groot-Brittannië.