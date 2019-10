Woods klopt Valverde in Milaan-Turijn

Raymond Poulidor opgenomen in ziekenhuis wegens ‘grote overver­moeid­heid’

8 oktober De voormalige Franse wielerkampioen Raymond Poulidor (83) is in de buurt van zijn huis in Saint-Léonard-de-Noblat opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw kampt haar man, de opa van coureur Mathieu van der Poel, met “grote oververmoeidheid.”