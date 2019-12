Worst wint Nederlands onderonsje onder het kunstlicht in Diegem

De wedstrijd werd onder kunstlicht verreden. Al vroeg in de wedstrijd reden Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn, Shirin van Anrooij en Inge van der Heijden weg van de rest. Bij het luiden van de bel waren er nog drie over: Alvarado, Worst en Kastelijn. Alvarado leek heel even te profiteren van een foutje van Kastelijn, maar samen met Worst slaagde Kastelijn erin om terug te keren bij de Rotterdamse. Alvarado stond haar koppositie niet meer af en begon als leidster aan de laatste passage van de trappen, waarna er nog maar 200 meter te rijden was. Worst klikte eerder in de pedalen en was in een sprint net iets sneller dan Alvarado.



Van der Heijden finishte op 39 seconden achterstand als vierde. Puck Pieterse maakte de rood-wit-blauwgekleurde top vijf compleet. Van Anrooij viel in de slotronde weg door materiaalpech.