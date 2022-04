Wout van Aert na corona gespot in Spanje, donderdag beslissing of hij start in Parijs-Roubaix

Donderdag plant Jumbo-Visma de verkenning van de kasseistroken van Parijs-Roubaix in. Op die dag moet ook de beslissing vallen of de Belgische kampioen aan de start verschijnt. Mocht hij deelnemen, dan zal dat waarschijnlijk in een dienende rol zijn.

Risico’s wil de Nederlandse wielerformatie allerminst nemen. ,,We hebben met ons medisch management heel duidelijk afgesproken dat we voorzichtiger dan voorzichtig zijn. Ook omdat we de effecten van Covid niet kennen op de langere termijn. Je hart, je spiermetabolisme, je longen: het kan allemaal aangetast worden. Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen”, vertelde algemeen manager Richard Plugge gisteren.