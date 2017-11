Wout Van Aert op ramkoers met eigen ploeg

Van Aert rijdt dit seizoen in de schaduw van Mathieu van der Poel. Na een tegenvallende vierde plaats op de Koppenbergcross besloot de Belg in Lucca te gaan trainen. Vanuit Italië zou hij Nuyens per mail hebben laten weten wat er volgens hem moet veranderen bij Veranda's Willems-Crelan. Sindsdien zouden Van Aert en Nyens een moeizame relatie onderhouden.



Van Aert zou erg ontvreden zijn over zijn materiaal. Wegrenners van Veranda's Willems-Crelan klaagden vorig seizoen ook al over hun fietsen. Van Aert wil nog niet uitgebreid over zijn problemen praten. ,,Laat ik het hierop houden, ik ben inderdaad niet 100 procent gelukkig met de ploeg'', zei de Belg die tot en met 2019 onder contract staat.



Volgens Nuyens is er weinig aan de hand. ,,Als Wout niet tevreden is, dan heeft hij dat nooit met zoveel woorden tegen mij gezegd'', stelde hij.