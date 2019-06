Wout van Aert sprint opnieuw naar succes in Dauphiné

De Belg van Jumbo-Visma won de sprint van het peloton, waarmee hij zich weer een alleskunner toonde. Van Aert was gisteren al de beste in een tijdrit. In de sprint hield hij de Ier Sam Bennett en de Fransman Julian Alaphilippe achter zich. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Adam Yates.



Morgen moet er in de zesde etappe weer worden geklommen. De finish ligt na de afdaling van de Col de Beaune in Saint-Michel-de-Maurienne.