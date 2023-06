Wout van Aert wil geboorte van tweede kind niet missen: ‘Houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan’

‘Grote klap’ voor Steven Kruijswijk ook slecht nieuws voor Jum­bo-Vis­ma: routinier is van onschatba­re waarde

Hij kreeg al veel voor zijn kiezen in zijn lange loopbaan. Voor Steven Kruijswijk wacht weer een lange revalidatie na een zware val in Criterium du Dauphiné. De routinier van Jumbo-Visma brak zijn sleutelbeen en liep een bekkenfractuur op. Weg Tour, waar zijn rol juist zo belangrijk was. Wilco Kelderman vervangt hem in de Tourploeg.