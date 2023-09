Wout van Aert zet met eindzege kroon op uiterst succesvolle week Jumbo-Visma in Groot-Brittannië

met video Olav Kooij toont topvorm met tweede etappezege op rij in Groot-Brittannië

Olav Kooij heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma was na de zege in de openingsrit ook de beste na 109,9 kilometer in Wrexham. Kooij won de sprint van landgenoot Danny van Poppel. Zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert, die de sprint aantrok, werd derde.