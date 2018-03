Yates slaat dubbelslag in koninginnenrit Parijs-Nice, Oomen tiende

Op weg naar de top van de klim naar Valdeblore la Colmiane heeft Simon Yates een gouden zaak gedaan. De Australiër won de zevende etappe in Parijs-Nice en is de nieuwe leider.

Door Pim Bijl



Yates was bergop veruit de meest bedrijvige en de sterkste. Met name door zijn aanvallen werd het klassement in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice flink overhoop gegooid. Hij hield acht seconden op Dylan Teuns en Ion Izagirre over. Sam Oomen werd knap tiende op 54 seconden.



Met zijn kunststukje bergop nam Yates ook de leiderstrui over van Luis León Sánchez. Zijn grootste concurrenten zijn nu de broertjes Izagirre (Ion en Gorka) en de Belg Tim Wellens. Op 4,5 kilometer van de top van de ruim 16 kilometerlange klim naar het skioord viel Yates een eerste keer aan. De 25-jarige klimmer van Mitchellton - Scott had de Spanjaard Ion Izagirre met zich meegekregen. Maar na een nieuwe aanval op 1,5 kilometer van de streep kon Yates solo naar de zege rijden.

Sam Oomen, een dag eerder knap vijfde in Vence, kon ontzettend lang mee met de groep voornaamste klassementsrenners en bevestigde zijn prima vorm met een tiende plaats. Hij zag dat Tony Gallopin de laatste vluchter was die werd teruggepakt. Het geel van Luis León Sánchez was toen nog niet echt bestookt. Onder aanvoering van zijn ploeg Astana werd de slotklim aangevat. Een pittige krachtmeting, met 16,3 kilometer aan een gemiddelde van 6,2 procent. Maar de controle van Sánchez en consorten was slechts schijn. Op 6 kilometer van de top loste hij en zag hij zijn kans op de eindzege vervagen. De Tilburger staat na vandaag op de elfde plek in het klassement, op 1 minuut en 52 seconden van Yates.

Morgen staat de korte, maar venijnige slotetappe van Nice naar Nice op het programma.