Yoerie Havik en Niki Terpstra leiden na eerste dag zesdaagse Rotterdam

‘Sonny Colbrelli zet punt achter carrière vanwege defibrilla­tor’, acht Nederlan­ders in race voor Vélo d’Or

Sonny Colbrelli heeft volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport besloten om zijn carrière als profwielrenner te beëindigen. De 32-jarige Italiaan zakte in maart vlak na een etappe in de Ronde van Catalonië in elkaar. Uit onderzoek bleek dat Colbrelli hartritmestoornissen heeft en daarop werd een defibrillator geplaatst.

29 oktober