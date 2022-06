Yves Lampaert achteraf nog uit Ronde van België gezet voor streek richting Tim Wellens: ‘Dit kost me de zege’

Wielrenner Yves Lampaert is na de slotrit van de Ronde van België nog uit koers gezet door de wedstrijdjury. De jury oordeelde dat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in een duel met Tim Wellens van Lotto Soudal in de zogenoemde gouden kilometer over de schreef was gegaan.

Na afloop liet Wellens tegenover Sporza weten dat hij en Lampaert eerder in de koers een aanvaring hadden en daarvoor pakte Lampaert hem later terug. „Richting de tweede sprint liep het wat mis en was er een kleine aanvaring met Lampaert. Dat kost me de eindzege. Het doet pijn, maar ik kan er niets aan doen.”

De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl sloot zijn landgenoot in, waardoor hij niet meer mee kon sprinten „Ik laat het aan jullie om te oordelen”, zegt Wellens. „Maar ook al diskwalificeren ze Yves, ik krijg de eindzege niet. Het levert me niet veel op. Maar als Lampaert er niet zit, dan win ik. Dat is koers.”

Uiteindelijk besloot de jury om Lampaert toch nog te diskwalificeren, ondanks dat de Ronde van België al voorbij is. Hij kreeg een boete van 200 Zwitserse frank (196,28 euro). Lampaert zelf was er niet zo van onder de indruk. „Ik kreeg vóór die eerste sprint zelf enkele kwakken van renners van Lotto Soudal. Ik denk dat alles vrij fair is verlopen. Op tv zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers.”