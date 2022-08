Zieke Tom Dumoulin moet afscheidsfeestje in Profronde Etten-Leur missen

Met video Tom Dumoulin begrijpt WK-discussie niet: ‘Ze kunnen in de stront zakken’

Zijn laatste NK tijdrijden ooit werd een teleurstelling. Bauke Mollema versloeg verrassend Tom Dumoulin op zíjn discipline. Het WK in september in Australië is zijn allergrootste doel. Voor de mensen die zeggen dat hij zijn startplek daar cadeau krijgt, had Dumoulin nog wel een boodschap. ,,Zij kunnen in de stront zakken.’’

23 juni