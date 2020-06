Zoals altijd wel gebeurt: ‘The Tour must go on’

Door Daan Hakkenberg



De Tour de France in tijden van een pandemie is uniek. Het maakt de aanloop naar het Grand Départ in Nice ongekend en geen enkele wielrenner durft met zekerheid te zeggen dat over twee maanden het startschot klinkt. Uitstel van de Tour mag bijzonder zijn, maar vergeet niet dat bijvoorbeeld de ontknoping van de afgelopen Tour ronduit krankzinnig was.



Even terug naar etappe 19 van de Tour van 2019. Egan Bernal is op de Col de l’Iseran ten aanval getrokken, wanneer duidelijk wordt dat in de vallei op weg naar de finishplaats Tignes modderlawines naar beneden komen. De etappe wordt stilgelegd en kent geen winnaar, maar een huilende Bernal staat daarna wel voor het eerst in de gele trui. Ook de laatste bergrit, een dag later, wordt vanwege de aardverschuivingen ingekort en Bernal brengt het geel probleemloos naar Parijs.



Zo heeft de Tour al vele stormen doorstaan. Zelfs toen Frankrijk werd geteisterd door terreur, ging het peloton de volgende dag van start. 14 juli 2016 staat niet in het collectieve geheugen van de Fransen gegrift omdat Chris Froome in een gele trui de Mont Ventoux oprende, maar omdat diezelfde avond in Nice een vrachtauto inreed op mensen. Tien dagen later finishte de Tour op de Champs-Élysées, midden in Parijs. Frankrijk stond onder hoogspanning, maar de Tour – een symbool van nationale trots – ging door.