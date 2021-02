Zoon van wielerlegende Erik Dekker klaar voor ontdekkingsreis: ‘Best gek om met Gesink aan tafel zitten’

Zijn eerste koers als wielerprof is er meteen een van het hoogste niveau. David Dekker treft vanaf vandaag in de UAE Tour, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, een veld vol topsprinters.

,,Ik geloof dat alleen Arnaud Démare er niet bij is”, ontdekte de net 23 jaar geworden aanwinst van Jumbo-Visma bij het bestuderen van de voorlopige deelnemerslijst. Donderdag stapt hij in het vliegtuig, opgewekt en nieuwsgierig. “De Ronde van Valencia ging niet door, daar baalde ik enorm van. Nu gaat het echt gebeuren, ik zie het als een ontdekkingsreis.”

Hij woont normaal bij moeder Petra in het Belgische Meerle. Maar vanwege de drukte daar rond een verhuizing is David Dekker even uitgeweken naar Hedel waar vader en voormalig toprenner Erik Dekker woont. Veel van diens successen beleefde hij, geboren in 1998, niet bewust. ,,In zijn laatste jaar als prof, 2006, begon ik met fietsen.”

Quote Ik denk dat ik in vijf weken tijd vijf keer gevallen ben David Dekker Lang viel hij niet op. ,,In mijn laatste jaar als junior kwam ik er achter dat sprinten me goed afging. Het werd een wapen als ik met een groep vooruitreed. Pas in mijn laatste jaar bij de beloften ben ik me echt op massasprints gaan richten. Met dank ook aan Jan Boven, mijn trainer. Hij stimuleerde me. Voorlopig richt ik me op het sprinten, maar van de klassiekers gaat mijn hart pas echt sneller kloppen. Dat is voor later.”

Boven komt hij nu ook tegen als ploegleider bij Jumbo-Visma. Het team was na het vanwege corona korte wielervoorjaar van 2020 overtuigd van de kwaliteiten van Dekker, die als regerende nationaal beloftenkampioen twee van de drie koersen die hij reed won. ,,Waar het voor veel jongens van mijn leeftijd moeilijk werd om resultaten te overleggen, stond ik er goed op.”



Dekker tekende in juli zijn profcontract en kende vervolgens, nog voor opleidingsploeg SEG, een pover najaar. ,,Ik denk dat ik in vijf weken tijd vijf keer gevallen ben. Misschien wilde ik me iets te graag bewijzen.”

Volledig scherm David Dekker. © Cor Vos

In januari ging hij voor het eerst op trainingskamp met zijn nieuwe ploeg. ,,Het was groots. Met ook de vrouwenploeg en de opleidingsploeg. Ik was bij eerdere ploegen gewend dat je binnen twee dagen iedereen kende.”

Het voelde soms best gek, aan tafel zitten met Robert Gesink. ,,Die ik al meer dan tien jaar op tv had zien fietsen.” Maar hij voelde zich snel geaccepteerd en kijkt nu met smart uit naar zijn debuut. ,,Ik ben vooral benieuwd. Hoe hard rijden ze? Hoe snel pas ik me aan? Ik ga er vooral naartoe om te leren, om ervaring op te doen en te kijken waar ik sta.”

Later, in mei, volgt de Giro d’Italia, een grote ronde in zijn debuutjaar. ,,Daar kijk ik misschien nog meer naar uit. Ik schrok toen ik hoorde dat ik daar zou rijden. Ik had er eerlijk gezegd de hele winter geen seconde bij stilgestaan.”