Zorgen bij Jumbo-Visma en Sunweb: ‘Elke dag testen kan niet’

Door Daan Hakkenberg



Na de blijdschap omdat het NK in tijden van corona tóch gereden kan worden, dienen zich voor KNWU-directeur Thorwald Veneberg nu hoofdbrekens aan over de praktische uitvoering. Veneberg begrijpt goed dat de grote ploegen Jumbo-Visma en Sunweb de gezondheidsrisico’s voor hun renners in wedstrijden zo klein mogelijk willen houden en dus maximale zekerheid willen over een ‘coronavrij’ peloton. Maar Veneberg kan nog niet zeggen of voor het NK (op 23 augustus in Drenthe) een coronatest verplicht wordt.