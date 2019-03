Zorgen in wielerwereld om opvolger van Team Sky: ‘een ondoordringbare muur van geld’

Ineos is een Brits chemiebedrijf dat in 1997 werd opgericht. Een directe link met het wielrennen heeft het bedrijf niet, behalve dat eigenaar Ratcliffe zelf een fanatiek fietser is. Ratcliffe's vermogen werd in 2018 geschat op een slordige 16,4 miljard dollar en de kans is groot dat hij Team Ineos, zoals de ploeg vanaf mei door het leven gaat, een flinke financiële injectie gaat geven. Volgens Britse media hengelde Ratcliffe eerder naar een overname van voetbalclub Chelsea. De rijkste inwoner van Groot-Brittannië heeft al de Zwitserse club FC Lausanne onder zijn hoede.



De overname roept vragen op over het ‘financial fair play’, meldt Reuters. Met een geschat budget van zo'n veertig miljoen euro heeft Team Sky veruit het meeste geld van alle profwielerploegen te besteden. De grootste concurrenten van Sky hebben ‘slechts’ een budget van vijftien tot twintig miljoen euro. ,,Ik snap dat mensen zich zorgen maken dat de ploeg met het meeste geld de beste renners kan contracteren", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. Op de vraag of er daarom een salarisplafond in het wielrennen geïntroduceerd moet worden geeft Lappartient geen duidelijkheid. ,,Daar kunnen we het over hebben. Maar één van onze doelen is om een stabielere economie in het wielrennen te hebben.”