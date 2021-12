Zorgen om situatie Amy Pieters na operatie aan haar schedel: ‘Fingers crossed’

Pieters was vorige week met haar ploeg SD Worx in Spanje op trainingskamp. Ze bleef daar om verder te trainen met een groepje baanrensters. Gisteren kwam Pieters hard ten val en raakte ze buiten bewustzijn. Ze werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar ze dus direct is geopereerd. ,,De operatie op zichzelf is gelukt. De artsen waren tevreden’’, laat haar ploegleider Danny Stam van SD Worx weten. ,,Nu is het afwachten hoe Amy straks uit haar slaap komt. Fingers crossed. Er is veel onzekerheid.’’