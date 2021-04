Zware tegenslag Nibali: polsbreuk brengt Giro-deelname in gevaar

Mikkel Honoré klopt ploegge­noot in Ronde van Baskenland

9 april Mikkel Honoré heeft de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Deen van Deceuninck - Quick-Step kwam samen met zijn ploeggenoot Josef Cerny uit Tsjechië over de finish na 160 kilometer, maar drukte zijn wiel in Ondarroa net iets eerder over de streep. De leiderstrui in de Ronde van Baskenland blijft om de schouders van de Amerikaan Brandon McNulty van UAE Team Emirates.